Sampdoria, Dossena: "Punto su Brunori. Vincendo ad Avellino, si può attaccare davanti"

"Per ora dico che il giocatore su cui si può davvero puntare è Brunori. Esposito? Ci sono giocatori che appena li sposti di 60 chilometri cambiano il loro rendimento, ma ben vengano gli acquisti che ha tempestivamente fatto la Sampdoria, anche se ribadisco che mi sarei aspettato che qualcuno ci avesse messo la faccia sui mancati investimenti in estate quando era chiaro quanto fosse stata indebolita la squadra. Ora, però, dico che non solo va riconosciuto quanto stanno facendo ma anche che in caso di vittoria ad Avellino in un campionato come la serie B possono aprirsi prospettive impensabili e si può ipotizzare anche di aggredire la classifica davanti...".

Parole di Beppe Dossena, campione del mondo e protagonista dell'epoca d'oro blucerchiata, al Derby del Lunedì in onda su Telenord e telenord.it. "E' vero - ha aggiunto - quando Andrea Mancini aveva annunciato gli acquisti a gennaio mi ero permesso di suggerirgli di non esporsi per questo proprietà perché ero rimasto deluso dal mercato estivo e perché mi ad agosto mi sarei aspettato che dopo quel mercato lì qualcuno si dimettesse. Ora, dopo essere stati bravi ad acquistare, dovranno anche essere bravi a gestire, che è una cosa altrettanto complessa. Coda e Brunori ad esempio occupano più o meno lo stesso spazio in campo. Ma ribadisco: ben venga quello che è stato fatto e se arrivassero tre punti dalla trasferta di Avellino sarebbe tutto possibile".

