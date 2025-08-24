Sampdoria, Donati: "Modena da prime posizioni, ma abbiamo lo stress giusto. Pedrola? Ha potenzialità pazzesche"

"Partita importante non per me, ma per la squadra, per l'inizio della stagione. Per cominciare a fare le cose al meglio, stagione complicata, Modena costruito bene, starà nelle prime posizioni. C'è stress, emozione, ansia positiva da vigilia, bella da vivere, che ho sempre avuto come quando giocavo".

Lo ha detto l'allenatore della Sampdoria, Massimo Donati, alla vigilia dell'esordio in campionato lunedì sera al "Ferraris" contro gli emiliani dell'ex tecnico Sottil (diretta Stadio Goal su Telenord, a partire dalle ore 20, con Emanuela Guerra-Carlotta Desirello e Beppe Dossena, Alessandro Grandoni, Maurizio Michieli, Simone Galdi, Niccolò Corradi).

"Pafundi ama ricevere pallone tra i piedi, ha già fatto vedere cose buone. Cherubini più verticale, ama più palla negli spazi. Sono simili ma anche diversi, possono offrire soluzioni diverse", ha aggiunto sui nuovi acquisti.

Donati ha proseguito: "Controproducente parlare di altro che non sia fari spenti, bisogna essere realisti. Tanti nuovi, allenatore compreso. Ci vuole tempo per amalgare giocatori arrivati da campionati differenti. Non metto le mani avanti, faremo meglio possibile. Con Spezia visto corsa, carattere, voglia. Da lì si parte. Punto di partenza. Dovremo essere accompagnati da tutti."

Sul Modena: "Formazione fisica e di qualità, con individualità importanti. Ma noi lavorato bene per prepararla. Sottil allenatore bravo, ma noi pensiamo a noi stessi. Le risposte devono arrivare dal campo, per tutti".

"Difesa a tre o quattro? Conta come ti muovi sul terreno di gioco e dagli avversari. Dobbiamo anche saperci adeguare", ha spiegato Donati.

Mercato. "Dietro sicuramente manca qualcosa per completare il reparto anche numericamente, Romagnoli ha voglia ma sarà pronto solo tra qualche settimana. Del resto dei reparti sono contento vediamo gli ultimi giorni cosa diranno. Pedrola? Sta alla grande, se lo punzecchio anche pubblicamente è perché ci credo, ha potenzialità pazzesche, ho stima incredibile di lui, nel saltare l'uomo ha qualcosa in più di tutti gli altri. Lo aiuterò in tutte le maniere per tirare fuori le sue qualità".

Coda - "Quando si cambia tanto, chi ha più esperienza può aiutare l'allenatore. Lui è uno di questi. E poi mi aspetto che faccia gol".

