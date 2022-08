Sampdoria, Damsgaard si è imbarcato dal Colombo: lo attendono gli inglesi del Brentford

di Redazione

Mikkel Damsgaard ha lasciato Genova e la Sampdoria. Il talento danese dela Sampdoria poco prima delle 14 è arrivato all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova da dove si è imbarcato per Londra. Lo attende il Brentford che per averlo verserà nelle casse di Corte Lambruschini 14 milioni di euro più 6 di bonus.

Si conclude così l'avventura blucerchiata di un giocatore che a Genova non è mai riuscito ad esprimersi con continuità anche per un infortunio che lo ha tenuto fermo a lungo. Ora la nuova avventura in Premier League.