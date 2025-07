Sampdoria: contestazione a Bogliasco, striscione-appello al CdA “Basta interessi personali e gente incompetente”

Alta tensione a Bogliasco, nei pressi della sede della Sampdoria in via Cavour, a poche ore dall'assemblea degli azionisti. Un gruppo di tifosi, facenti riferimento ai gruppi della Sud, in buon numero e determinati, hanno appeso uno striscione sulla rampa di cemento prospiciente la sede: "CDA basta interessi personali e gente incompetente, lavorate per il bene della Sampdoria!". Lo striscione è stato rimosso prima che facesse buio ma il messaggio è passato comunque.

L'appello-monito segue di poche ore il volantinaggio contro Alessandro Messina, attuato anche a Temù in margine alla partita amichevole del Doria con la Nuova Camunia, e altre iniziative consimili per sensibilizzare la proprietà a concentrare gli sforzi sul rilancio della squadra, lo scorso campionato finita in C sul campo e riemersa dall'abisso grazie alle disavventure del Brescia. Molta attesa vigile anche e soprattutto per l'assetto dirigenziale che domani prenderà forma, con il possibile ingresso di Nathan Walker e Jasper Fredberg nel board oggi guidato da Matteo Manfredi. I tifosi chiedono trasparenza, sampdorianità e attenzione al bene della squadra.

