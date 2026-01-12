Sampdoria, Buffon: "Fa male vederla così, ma il figlio del Mancio ha a cuore la situazione"

"Da quando non c'è più il grande presidente Mantovani le cose sono cambiate, fa male vedere la Sampdoria così. Dispiace soprattutto per l'amore incondizionato del pubblico, in casa e in trasferta. Però penso che la proprietà abbia le carte in regola e vedo che il figlio del Mancio ha a cuore la situazione...".

Lo ha detto Gianluigi Buffon, team manager della Nazionale e campione del mondo nel 2006, a margine dell'evento Il Teatro dei Campioni al Carlo felice di Genova.

Ecco la video intervista.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.