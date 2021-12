Sampdoria, assemblea degli azionisti alle 19: prima la nomina del CdA poi il nuovo presidente

di Marco Innocenti

Il nome più gettonato resta quello di Marco Lanna. Qualche consigliere attuale potrebbe lasciare il Cda

Alla fine, di rinvio in rinvio, ci siamo arrivati: oggi è il gran giorno dell'assemblea dei soci in casa Sampdoria. Alle ore 19 è fissata la convocazione con, in cima all'ordine del giorno, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che dovrà sostituire quello decaduto con le dimissioni presentate da Massimo Ferrrero. L'ex presidente, che nel frattempo ha lasciato il carcere di San Vittore dopo la pronuncia del tribunale del riesame che gli ha concesso gli arresti domiciliari, non potrà ovviamente prendere parte all'assemblea e non ha nemmeno potuto confrontarsi con Gianluca Vidal, almeno non di persona. L'unica possibilità è che abbia fatto giungere indicazioni attraverso i propri legali.

Il primo punto all'ordine del giorno, come detto, sarà il rinnovo del CdA ma, a seguire, ci sarà da scegliere il nome del nuovo presidente blucerchiato. In pole, da giorni, c'è il nome di Marco Lanna ma, mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni su Invernizzi e Nicolini, non è da escludersi che alla fine salti fuori un nome fuori dal coro.

Toto-nomi anche per la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione perchè non è da escludere qualche uscita eccellente. Se da una parte c'è la concreta possibilità che i vecchi membri vengano tutti riconfermati, si prospetta anche qualche nuovo ingresso, come quello del segretario generale Massimo Ienca. Possibile poi che una poltrona tocchi anche ad Antonio Romei e Alberto Bosco.