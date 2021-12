Sampdoria, appello della Federclubs: "Al Derby tutti allo stadio con la nostra passione in un momento così difficile"

di Maria Grazia Barile

A due giorni dal derby, appello della Federclub ai tifosi della Sampdoria: "In questi giorni dominati da avvilenti inchieste giudiziarie, sorprendenti solo per chi non ha seguito le vicende imprenditoriali del sig. Ferrero e famiglia, esprimiamo a nome di tutti i club, profonda amarezza nel vedere i nostri amati colori coinvolti indirettamente in notizie che nulla hanno a vedere con lo sport.

Il risvolto mediatico che l’arresto ha avuto a livello locale, nazionale ed internazionale è sotto gli occhi di tutti. Senza voler entrare in commenti e giudizi di merito che riteniamo inutili auspichiamo che la situazione venutasi a creare possa costituire la premessa per un futuro diverso e più consono alla storia dei nostri colori. È evidente che quanto emerso - in particolare modo dalle intercettazioni - segni un punto di non ritorno per tutto il mondo Sampdoriano, non solo la tifoseria organizzata, nei confronti degli attuali proprietari.

In un momento così difficile invitiamo tutti i tifosi blucerchiati ad aderire all’iniziativa dei gruppi della Sud venerdì e per chi, come noi, ritiene le attuali normative tollerabili, recarsi allo stadio, dimostrando la passione che ci ha sempre contraddistinto. Da oggi è possibile l’acquisto dei biglietti per il Derby in vendita libera e riceviamo i primi segnali incoraggianti per una rinascita dopo questi anni difficili.

Al mister D’Aversa e ai giocatori diciamo solo che il nostro supporto non vi è mai mancato, e ci aspettiamo una prova di carattere, una dimostrazione di valore.

Forza Sampdoria!