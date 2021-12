Sampdoria, gli Ultras: "Accompagneremo il pullman della squadra prima del derby"

di Marco Innocenti

Il ritrovo è fissato di fronte all'Ac Hotel di Corso Europa alle ore 17.30: "Oggi il pensiero deve rivolgersi solo alla maglia. Spese già troppe parole"

In un momento sicuramente molto delicato e con la partita dell'anno alle porte, i tifosi della Sampdoria hanno annunciato che si stringeranno intorno alla squadra, accompagnando il pullman prima del derby nel suo tragitto verso lo stadio Ferraris.

"Troppe parole potremmo spendere sulla situazione attuale della Sampdoria - hanno scritto i tifosi blucerchiati - afflitta da anni da una gestione tanto incompetente quanto miserabile. Noi, la nostra 'sentenza', l'abbiamo emessa tempo fa. Oggi il pensiero deve rivolgersi alla maglia, alla squadra e al mister".

Per fare questo, come detto, i tifosi accompagneranno il pullman della squadra verso lo stadio: il ritrovo per tutti è fissato alle 17.30 di venerdì pomeriggio, davanti all'AC Hotel di Corso Europa. Da lì, seguendo il pullman, i tifosi si dirigeranno allo stadio dove, alle 20.45, è in programma il derby della Lanterna.