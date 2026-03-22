Sampdoria: anche Roberto Mancini allo stadio per sostenere i blucerchiati contro l'Avellino

Un tifoso d'eccezione allo stadio per la Sampdoria, che nella sfida contro l’Avellino puòcontare suRoberto Mancini. L’ex tecnico della Nazionale ed ex bandiera blucerchiata è venuto a Marassi per sostenere la squadra in un momento importante della stagione.

Il legame tra Mancini e la Sampdoria resta fortissimo: protagonista indiscusso degli anni d’oro del club, è stato uno degli artefici dello storico scudetto del 1991 e continua a seguire con affetto le vicende della squadra. La sua presenza non è passata inosservata tra i tifosi, che lo hanno accolto con entusiasmo e affetto

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