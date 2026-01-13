Sampdoria, Albisetti: "A Tey i quattrini non mancano, ma vuole prendere il timone della società"

"Il signor Tey deve avere capito o qualcuno gli ha fatto capire che se non rinforza la squadra facciamo - e siamo ancora in tempo a farla - la fine dell'anno scorso, anche se poi ci siamo miracolosamente salvati. A lui da quello che mi risulta non mancano né i quattrini nè la voglia di investire nella Sampdoria, ma i patti che sono stati fatti tra i soci sono molto complessi per gestire una società di calcio, che non è una start up finanziaria. La Samp sembra un po' una nave dove il comandante e il suo vice sono usciti a prendersi un caffé. Tey vuole prendere il timone, assumere, la guida e il comando".

Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia, analizzando le operazioni di mercato del club blucerchiato.

Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata a Forever Samp.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.