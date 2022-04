Sampdoria al lavoro per il derby: Rincon in squalifica, Damsgaard si candida

di Redazione

Alla seduta hanno assistito il responsabile dell'area tecnica Osti e il direttore sportivo Faggiano. Ancora a parte Conti, Giovinco e Gabbiadini

La Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 aprile, per iniziare a preparare il derby, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Sotto gli sguardi del responsabile delle aree tecniche Carlo Osti e del direttore sportivo Daniele Faggiano, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto la ripresa sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco.

Dopo una fase iniziale che ha visto impegnato l'intero gruppo, il lavoro è proseguito in base ai minuti accumulati dai calciatori nelle ultime gare: rigenerativo per i blucerchiati più impegnati; esercitazioni atletiche, tecniche e partitine a tema per tutti gli altri disponibili. Squalificato Rincon, crescono le possibilità di un impiego dal primo minuto per Damsgaard.

Agenda. Per quanto riguarda i singoli, Andrea Conti, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco hanno proseguito i percorsi di recupero agonistico. Domani, martedì, a Bogliasco una doppia sessione d’allenamento.