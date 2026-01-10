Avellino-Sampdoria LIVE 2-0, errore di Ghidotti e Tutino raddoppia in avvio di ripresa

Sampdoria in campo ad Avellino. I riflettori sono puntati sull’esordio di Brunori, fiore all’occhiello dell’ultimo mercato, con Esposito inizialmente relegato in panchina. L’ex capitano del Palermo farà coppia con Coda in attacco, mentre Barak è il jolly tattico: può agire alle spalle delle punte o abbassarsi da mezzala, affiancando Conti e Henderson nel cuore del centrocampo. Tra i padroni di casa Biancolino ridisegna l’assetto offensivo affidandosi al duo Biasci–Tutino, mentre Fontanarosa rientra tra i titolari. Sulle corsie, Cancellotti e Sala rappresentano soluzioni duttili, pronti ad alternarsi tra il ruolo di braccetti difensivi e quello di quinti a tutta fascia. In mezzo al campo, le chiavi della manovra finiscono nelle mani di Palmiero.

Sono 190 i tifosi doriani, in un settore ospiti da 500 aperto solo ai tesserati, il che ha limitato l'esodo doriano.



Il match si apre subito con un’occasione per l’Avellino: al 2’, Missori pennella un traversone in area, ma Biasci viene anticipato da Abildgaard sul primo palo. L’azione, tuttavia, viene subito fermata per fuorigioco. Qualche minuto più tardi, al minuto 8, Brunori tenta la via personale verso la porta, ma il suo tiro non impensierisce Daffara, che controlla senza problemi. Al 9’, Tutino crossa in mezzo, e Biasci cerca di attaccare il secondo palo, ma il suo tentativo viene neutralizzato dal lavoro difensivo di Hadzikadunic. Subito dopo, al 10’, Palumbo calcia verso la porta, ma la conclusione viene deviata da Ferrari e finisce sul fondo: l’Avellino ottiene un corner, ma dalla bandierina non nasce nulla di concreto. Due minuti più tardi, Cherubini, pur avendo spazio per calciare, opta per il traversone, che però attraversa l’area senza trovare compagni e termina sul fondo. Al 19’, Sala sfonda sulla fascia e mette un cross pericoloso, ma Ferrari libera l’area e dà il via alla ripartenza della Sampdoria. Cherubini avanza palla al piede e prova il tiro, ma Simic interviene con tempestività e neutralizza il pericolo. Al 20’, Ferrari chiude Tutino che finisce a terra dopo il contatto: l’ex capitano protesta vivacemente, accusando l’avversario di simulazione. Al 22’, Brunori svetta in area per un colpo di testa, ma la mira gli tradisce e la palla manca lo specchio della porta. Poco dopo, viene ammonito Conti per un intervento falloso. La svolta arriva al 31’: Palumbo, con una progressione personale, si libera della difesa e scaglia un gran tiro da poco fuori area, battendo Ghidotti e portando l’Avellino in vantaggio per 1-0. Nel finale del primo tempo, al 44’, Alessandro Fontanarosa riceve il cartellino giallo per una reazione su Brunori. L’episodio viene rivisto al VAR, ma l’ammonizione viene confermata. Nel recupero, Coda prova una conclusione al volo che sembra pericolosa, ma Daffara si distende e devia in angolo con un grande intervento, chiudendo così la prima frazione di gioco.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

2' Missori pennella il traversone, ma Biasci viene chiuso in anticipo da Abildgaard sul primo palo. In ogni caso, l’azione viene immediatamente interrotta per posizione di offside.

8' Brunori prova la soluzione personale, ma il suo tiro non crea problemi: Daffara controlla senza difficoltà.

9' Tutino mette il pallone in mezzo, Biasci attacca il secondo palo ma viene neutralizzato dal lavoro di Hadzikadunic e non riesce ad arrivare alla conclusione.

10' Palumbo calcia verso la porta, il tiro viene deviato da Ferrari e si spegne sul fondo. Corner per l’Avellino, ma dalla bandierina non nasce nulla di concreto.

12' Cherubini sceglie il traversone nonostante avesse campo per calciare, ma il pallone attraversa l’area senza trovare compagni e finisce direttamente sul fondo.

19' Sala sfonda sulla fascia e mette il cross, ma Ferrari libera l’area e dà il via alla ripartenza della Sampdoria. Cherubini conduce il contropiede e va al tiro, trovando però l’intervento decisivo di Simic a sbarrargli la strada.

20' Ferrari anticipa Tutino, che finisce a terra dopo il contatto. L’ex capitano protesta animatamente, indicando una presunta simulazione dell’avversario.

22' Brunori svetta in area, ma il suo colpo di testa manca lo specchio della porta. Subito dopo viene ammonito Conti.

31' GOL AVELLINO. Palumbo con un'iniziativa personale avanza incontrastato e con un gran tiro da poco fuori area batte Ghidotti. 1-0

44' Cartellino giallo per Alessandro Fontanarosa: il difensore di casa viene sanzionato per una reazione ai danni di Brunori. L’episodio viene rivisto al VAR, ma dopo il check l’arbitro conferma l’ammonizione senza ulteriori provvedimenti.

45'+1' Coda prova la bordata al volo, ma Daffara si distende e respinge con un grande intervento.



SECONDO TEMPO

46' Nella Sampdoria fuori Conti, dentro Salvatore Esposito.

51' Su



AVELLINO-SAMPDORIA 1-0

RETI: 31' Palumbo.

AVELLINO (3-5-2), Daffara - Cancellotti, Simic, Fontanarosa - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Biasci, Tutino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Ferrari - Depaoli, Conti (46' S. Esposito), Henderson, Barak, Cherubini - Brunori, Coda.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

NOTE: ammoniti Conti, Fontanarosa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.