Sampdoria, abbonamenti: superata quota 17mila al secondo giorno di vendita libera, c'è tempo fino al 22 agosto
di Redazione
La Gradinata Sud è andata esaurita in fase di prelazione, restano disponibili posti per tutti gli altri settori
Al secondo giorno di vendita libera, gli abbonamenti della Sampdoria hanno superato quota 17mila. Un segnale di fedeltà alla causa e anche di speranza in tempi migliori: a 11 anni dall'arrivo inopinato del Viperetta con tutto quello che ne è seguito, compreso l'ultimo deprimente campionato riscattato in extremis, la gente blucerchiata non si è fatta abbattere e conferma un grado significativo di attaccamento incrollabile ai colori
La fase di vendita libera terminerà alle 23.59 di venerdì 22 agosto. In questa fase sarà possibile acquistare tutti i posti ancora disponibili dopo le due precedenti. La Gradinata Sud è andata esaurita in fase di prelazione.
Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, si distinguono tra acquisto online (web) e presso i punti vendita fisici (rete terrestre).
Per gli acquisti online, i prezzi sono i seguenti:
Tribuna Onore: 1.620 euro (rateo gara 85,26 euro), con accesso all’Area Hospitality e servizio Shuttle Bus.
Tribuna Inferiore: intero 648 euro, rosa 558 euro, over 60 468 euro, under 14 225 euro, under 6 112 euro.
Distinti: intero 261 euro, rosa 234 euro, over 60 180 euro, under 14 112 euro, under 6 54 euro.
Gradinata Sud: intero 184 euro, under 14 99 euro.
Gradinata Nord: intero 162 euro, rosa 139 euro, under 21 121 euro, under 14 58 euro, under 6 27 euro.
Per gli acquisti presso la rete terrestre (non online), i prezzi sono:
Tribuna Onore: 1.800 euro (rateo gara 94,74 euro), con accesso all’Area Hospitality e Shuttle Bus.
Tribuna Inferiore: intero 720 euro, rosa 620 euro, over 60 520 euro, under 14 250 euro, under 6 125 euro.
Distinti: intero 290 euro, rosa 260 euro, over 60 200 euro, under 14 125 euro, under 6 60 euro.
Gradinata Sud: intero 205 euro, under 14 110 euro.
Gradinata Nord: intero 180 euro, rosa 155 euro, under 21 135 euro, under 14 65 euro, under 6 30 euro.
