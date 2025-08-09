Sport

Sampdoria, abbonamenti: superata quota 17mila al secondo giorno di vendita libera, c'è tempo fino al 22 agosto

di Redazione

1 min, 17 sec

La Gradinata Sud è andata esaurita in fase di prelazione, restano disponibili posti per tutti gli altri settori

Sampdoria, abbonamenti: superata quota 17mila al secondo giorno di vendita libera, c'è tempo fino al 22 agosto
Piave Motori - Taigo

Al secondo giorno di vendita libera, gli abbonamenti della Sampdoria hanno superato quota 17mila. Un segnale di fedeltà alla causa e anche di speranza in tempi migliori: a 11 anni dall'arrivo inopinato del Viperetta con tutto quello che ne è seguito, compreso l'ultimo deprimente campionato riscattato in extremis, la gente blucerchiata non si è fatta abbattere e conferma un grado significativo di attaccamento incrollabile ai colori

La fase di vendita libera terminerà alle 23.59 di venerdì 22 agosto. In questa fase sarà possibile acquistare tutti i posti ancora disponibili dopo le due precedenti. La Gradinata Sud è andata esaurita in fase di prelazione.


Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, si distinguono tra acquisto online (web) e presso i punti vendita fisici (rete terrestre).


Per gli acquisti online, i prezzi sono i seguenti:


Tribuna Onore: 1.620 euro (rateo gara 85,26 euro), con accesso all’Area Hospitality e servizio Shuttle Bus.


 


Tribuna Inferiore: intero 648 euro, rosa 558 euro, over 60 468 euro, under 14 225 euro, under 6 112 euro.


 


Distinti: intero 261 euro, rosa 234 euro, over 60 180 euro, under 14 112 euro, under 6 54 euro.


 


Gradinata Sud: intero 184 euro, under 14 99 euro.


 


Gradinata Nord: intero 162 euro, rosa 139 euro, under 21 121 euro, under 14 58 euro, under 6 27 euro.


 


Per gli acquisti presso la rete terrestre (non online), i prezzi sono:


Tribuna Onore: 1.800 euro (rateo gara 94,74 euro), con accesso all’Area Hospitality e Shuttle Bus.


 


Tribuna Inferiore: intero 720 euro, rosa 620 euro, over 60 520 euro, under 14 250 euro, under 6 125 euro.


 


Distinti: intero 290 euro, rosa 260 euro, over 60 200 euro, under 14 125 euro, under 6 60 euro.


 


Gradinata Sud: intero 205 euro, under 14 110 euro.


 


Gradinata Nord: intero 180 euro, rosa 155 euro, under 21 135 euro, under 14 65 euro, under 6 30 euro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

sampdoria abbonamenti Genova point

Condividi: