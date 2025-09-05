Sampdoria, a Massimo Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini

Il Premio Gentleman Lega Serie B per la stagione 2024/25 e dedicato a Piermario Morosini è stato assegnato a Massimo Coda, l’attaccante della Sampdoria con una lunga carriera, esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo.

Coda con 136 reti, detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano di domenica scorsa a Stefan Schwoch, fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana, 28 Benevento, 42 Lecce, 10 Genoa, 16 Cremonese e 9 con la Sampdoria.

Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianfranco Fasan, verrà consegnato in occasione della 30esima edizione del Premio Gentleman Fair Play che si terrà mercoledì 10 settembre presso la Scuola Militare Teuliè a Milano con il patrocinio e la collaborazione della Lega Serie B.

‘Con questo premio, per cui ringrazio Fasan e l’organizzazione del Premio Gentleman Fair Play, intendiamo onorare il ricordo di Piermario Morosini, un esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni’ sottolinea il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin che da direttore generale istituì il premio insieme all’ex Presidente Andrea Abodi. Riconoscimento quello di Coda che segue quelli consegnati, negli anni scorsi, a Delprato, Dickmann, Pavoletti, Frattali, Fagioli, Dionisi, Gastaldello, Rubino e Ogbonna.

‘È sempre un onore assegnare con la Lega B il premio Morosini non solo per l’esempio di sportività che rappresenta ma perché nella sua tragedia ha dato impulso a misure di prevenzione e di soccorso che sono oggi realtà in tutti gli impianti sportivi a tutela di sportivi e spettatori’ spiega Fasan.

FOTO tratta dai profili social ufficiali U.C. Sampdoria.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.