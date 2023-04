Samp, la serie B è dietro l'angolo: ora basta con la farsa del bond e via al piano di salvataggio della società

La sconfitta con la Cremonese al "Ferraris" ha sancito il virtuale ritorno della Sampdoria in serie B. Manca la matematica - ed è giusto non emettere sentenze premature - ma purtroppo la strada verso il baratro è spianata, anche alla luce del fatto che i "cugini" alla lontana dello Spezia confermano di possedere un bomber vero (Nzola) ed una solidità tale da rasentare la vittoria a Firenze.

Ecco perché è giunto il momento di distogliere le attenzioni dalla squadra e rivolgerle esclusivamente al futuro della società. La conditio sine qua non per evitare un doppio orrore - retrocessione e fallimento - è nelle mani del "commissario" Eugenio Bissocoli, l'avvocato che sta gestendo la composizione negoziata, in scadenza il 6 giugno.

Bissocoli - professionista super partes e di acclarato valore - non "deve" ridursi all'ultimo momento per certificare il naufragio dell'operazione bond (non James, ma quella della ricerca grottesca di un prestito convertibile in azioni da parte dell'attuale proprietario della Sampdoria, ovvero Massimo Ferrero). Il professionista ha il dovere pratico e morale - davanti allo scenario di una Gradinata Sud talmente bella, anche e soprattutto nelle disgrazie - da far capire che la Samp non avrà mai problemi "sinché i suoi tifosi canteranno" - di alzare bandiera bianca in anticipo e dare spazio e tempo per la "costruzione" di un piano di salvataggio della società blucerchiata.

Un piano al quale devono partecipare le istituzioni genovesi (nel ruolo legittimo di "facilitatori", considerato che la Sampdoria è anche un patrimonio della città), l'ex presidente Edoardo Garrone (con il ruolo di regista, peraltro già messo in campo ai tempi della trattativa Vialli e ribadito attraverso un recente comunicato ufficiale) una cordata di imprenditori locali di fede blucerchiata