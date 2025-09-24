Salute e prevenzione per tutti: torna il “Lions Health Village” all’ex Mercato di Corso Sardegna

Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, aperta a tutta la cittadinanza: è questo lo spirito del Lions Health Village, l'evento promosso dal Lions International con la partecipazione della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones e della Clinica Oculistica - Dinogmi UniGe che si terrà domenica 28 settembre, dalle 10 alle 17, presso l'ex Mercato di Corso Sardegna.

Con il patrocinio del Comune di Genova, l’iniziativa offrirà screening sanitari gratuiti e consulenze su diverse aree della salute, in collaborazione con esperti e professionisti del settore. Un'opportunità preziosa per effettuare controlli di prevenzione in modo semplice, accessibile e senza prenotazione.

Tra i servizi disponibili:

Screening visivi gratuiti, in collaborazione con Dinogmi – Università di Genova

Controlli per udito, equilibrio, diabete, cuore e polmoni

Test su ansia, stress e memoria

Consulenze su nutrizione, igiene orale, logopedia infantile

Screening senologico per donne asintomatiche

Nel corso della giornata si svolgeranno anche dimostrazioni di primo soccorso e attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e cultura della prevenzione in modo capillare.

