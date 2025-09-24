Salute e prevenzione per tutti: torna il “Lions Health Village” all’ex Mercato di Corso Sardegna
di Stefano Rissetto
Una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione, aperta a tutta la cittadinanza: è questo lo spirito del Lions Health Village, l'evento promosso dal Lions International con la partecipazione della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones e della Clinica Oculistica - Dinogmi UniGe che si terrà domenica 28 settembre, dalle 10 alle 17, presso l'ex Mercato di Corso Sardegna.
Con il patrocinio del Comune di Genova, l’iniziativa offrirà screening sanitari gratuiti e consulenze su diverse aree della salute, in collaborazione con esperti e professionisti del settore. Un'opportunità preziosa per effettuare controlli di prevenzione in modo semplice, accessibile e senza prenotazione.
Tra i servizi disponibili:
Screening visivi gratuiti, in collaborazione con Dinogmi – Università di Genova
Controlli per udito, equilibrio, diabete, cuore e polmoni
Test su ansia, stress e memoria
Consulenze su nutrizione, igiene orale, logopedia infantile
Screening senologico per donne asintomatiche
Nel corso della giornata si svolgeranno anche dimostrazioni di primo soccorso e attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e cultura della prevenzione in modo capillare.
