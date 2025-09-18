Salpa il Salone Nautico 2025, Telenord in diretta dalle 10,20

Prende ufficialmente il via a Genova la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, evento di punta per il settore marittimo, che si svolgerà fino al 23 settembre presso il rinnovato Waterfront di Levante, nel quartiere della Foce. Telenord segue in diretta la cerimonia di apertura dalle 10,20.

La cerimonia di apertura comincia alle 11 con il tradizionale alzabandiera, accompagnato dal tributo della Nave Schergat della Marina Militare. A seguire, si è svolto il convegno promosso da Confindustria Nautica dal titolo “Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese”, che ha posto l’accento sul ruolo strategico dell’industria nautica nel rilancio economico nazionale.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, interviene un rappresentante di un governo straniero: Jared Perdue, Segretario ai Trasporti dello Stato della Florida (USA), per un saluto istituzionale insieme a numerose autorità italiane. Tra queste: Silvia Salis (Sindaco di Genova), Matteo Paroli (Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale), l’Ammiraglio Nicola Carlone (Comandante Generale delle Capitanerie di Porto), l’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto (Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare) e Marco Bucci (Presidente della Regione Liguria).

L’appuntamento inaugurale vede inoltre la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in rappresentanza del Governo, insieme alla Ministra del Turismo Daniela Santanchè, al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, al Presidente di ICE Matteo Zoppas, al numero uno di Confindustria Emanuele Orsini e al Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Come da tradizione, i numeri confermano l'importanza dell'evento: più di mille imbarcazioni in esposizione, 123 novità presentate, 96 anteprime mondiali e rappresentanti da 45 Paesi diversi. Il Salone si svolge sotto il consueto slogan internazionale: “We are made of sea” – “Siamo fatti di mare”.

