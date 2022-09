Salone Nautico, sindaco Bucci: "Duecento posti barca in più nel 2023. Waterfront di Levante pronto nel 2024"

Ha preso il via alle 10:30 la 62esima edizione del Salone Nautico internazionale di Genova, alla presenza dei ministri Franco, Garavaglia e Giovannini. A fare gli onori di casa il sindaco di Genova Marco Bucci che ha annunciato l'accordo con Confindustria Nautica per proseguire con la kermesse per altri dieci anni, dal 2024 al 2034, "quando ci saranno tutte le aree pronte del nuovo Waterfront di Levante che renderanno il Salone ancora più grande, dove potranno trovare spazio anche tutti coloro che non hanno potuto portare i loro prodotti oggi a una rassegna sold out".

Al Salone sono esposte oltre 1000 barche con 168 novità, sono presenti oltre 900 brand. "II Salone diventa una certezza di oltre 10 anni per Genova, la manifestazione sarà qui, con tutta Confindustria Nautica e con tutte le aziende del mondo che vogliono usufruire della vetrina di Genova, la principale in Europa. Ringrazio la società Porto Antico per il lavoro svolto dimostrando attraverso la nuova banchina F cosa vuol dire lavorare insieme con lo stesso obiettivo, un altro esempio di modello Genova" ha spiegato il sindaco Bucci.

"A giugno 2023 Genova ospiterà la finale della Ocean Race, la finale del più grande evento sportivo a vela a livello mondiale e il prossimo Salone nautico avrà a disposizione 200 posti barca in più nel nuovo Waterfront di Levante, il progetto di rigenerazione urbana disegnato da Renzo Piano che nel 2024 sarà completato". Lo rimarca il primo cittadino durante l'inaugurazione della 62/ma edizione della rassegna. "Lo spettacolo del Salone nautico a Genova è emozionante, direi quasi commovente, ci tocca il cuore a noi marinai e a noi genovesi, che abbiamo una storia millenaria di mare utilizzato per portare benefici economici alla città e la nostra città continuerà ad averla. C'è una città negli Stati Uniti sopra Boston dove un monumento al marinaio si apre con bellissime parole adatte a Genova: 'il sangue salato, la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde'. Noi ce le sentiamo dentro queste cose, spero le possano sentire anche i visitatori del salone".