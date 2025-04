Il Manuale dei traffici marittimi compie 50 anni, punto di riferimento per lo shipping italiano

In occasione del suo ottantesimo anniversario, Assagenti celebra anche i cinquant’anni del Manuale pratico dei traffici marittimi, pubblicandone una nuova edizione aggiornata che consolida il ruolo del volume come strumento di riferimento per professionisti, studenti e operatori del settore marittimo.

Assagenti – L’associazione degli agenti e mediatori marittimi genovesi ha presentato a Palazzo San Giorgio la nuova edizione del Manuale pratico dei traffici marittimi, alla presenza del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, e del Presidente di Federagenti, Paolo Pessina. L’iniziativa coincide con l’ottantesimo anniversario di Assagenti e il cinquantenario della prima pubblicazione del volume, avvenuta nel 1975.

Formazione professionale – Il manuale, come sottolineato dal Presidente di Assagenti Gianluca Croce, ha rappresentato negli anni un punto fermo nella formazione di generazioni di professionisti: “Sono centinaia le persone che si sono formate su questo testo, dagli allievi del corso Papagno fino agli studenti universitari”. La nuova edizione mira a offrire un aggiornamento organico e trasversale, incorporando punti di vista di esperti anche al di fuori della categoria degli agenti marittimi.

Contenuti – Curata da un ampio gruppo di autori, la nuova edizione del manuale è coordinata da Gian Enzo Duci, con il supporto operativo della segreteria Assagenti, in particolare Iolanda Garzia e Sergio Tripodi. Il volume si articola in tredici capitoli, divisi in tre sezioni principali. La prima è dedicata all’habitat dei traffici marittimi, con focus su mare, porti e geografia del mercato. La seconda sezione è centrata sulla nave e sui suoi regimi amministrativi, economici e tecnici. La terza sezione approfondisce contratti, assicurazioni e attività delle agenzie marittime.

Professioni del mare – Un intero capitolo è dedicato alle professioni dello shipping, dalle imprese marittime agli ship manager, dai raccomandatari marittimi agli spedizionieri e mediatori. Il testo affronta anche le specificità delle agenzie di linea e tramp, il trasporto passeggeri e il settore dello yachting. L’intento, come spiegato dagli autori, è offrire un quadro aggiornato delle principali dinamiche operative e contrattuali che interessano il comparto marittimo.

Collaborazioni – Alla stesura del volume hanno partecipato autori già presenti nell’edizione pubblicata dodici anni fa, a cui si sono aggiunti nuovi contributori, ciascuno specializzato nel proprio ambito. L’approccio adottato è stato quello di una scrittura condivisa e armonizzata, capace di integrare conoscenze teoriche e operative in modo coerente.

Valore editoriale – Il Manuale pratico dei traffici marittimi resta così un riferimento per l’intero cluster del mare, non soltanto per gli operatori direttamente coinvolti. La nuova edizione, aggiornata nei contenuti e ampliata nella struttura, intende rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, mantenendo al tempo stesso l’impostazione divulgativa e tecnica che ha reso il volume uno strumento utile e duraturo.

