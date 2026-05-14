Salone del Libro, inaugurato a Torino lo stand di Regione Liguria
di Redazione
TORINO - È stato inaugurato oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 lo spazio dedicato a Regione Liguria e agli editori liguri, presenti per il terzo anno consecutivo alla più importante manifestazione italiana di settore.
A visitare l’area espositiva il vicepresidente con delega a Cultura e Spettacolo Simona Ferro, intervenuta nel panel “A Tutto Sport: storie di pugili e calciatori, di squadre mitiche e di moto iconiche”.
Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza tra gli altri del ministro Alessandro Giuli, il vicepresidente Ferro è stata inoltre ospite del panel “Le regioni per la cultura: visioni e strategie tra editoria e innovazione”, insieme agli assessori alla Cultura di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
“Una bomboniera coloratissima di libri: questo è il nostro angolo dedicato alla Liguria e agli editori liguri. Sono oltre 30 le realtà presenti quest’anno, che hanno l’opportunità di farsi conoscere, valorizzando il contributo che continuano a dare alla cultura ligure. Una terra fatta di paesaggi mozzafiato, arte, letteratura e anche racconti sportivi, come il panel di oggi dedicato alle storie di grandi campioni. Le citazioni di nove tra i più importanti autori della letteratura mondiale arricchiscono lo stand, guidano i visitatori tra le pagine e restituendo l’immagine di una terra capace di lasciare, ancora una volta, un segno profondo nella letteratura”. Così il vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro nel corso dell'evento.
LO STAND E LE ATTIVITÀ DI REGIONE LIGURIA
Cuore delle attività regionali è lo stand ligure, allestito nel Padiglione Oval: uno spazio che alterna immagini simbolo del territorio alle citazioni di grandi autori che hanno fatto della Liguria la loro terra del cuore o fonte di ispirazione, da Mary Shelley a Charles Dickens, da Friedrich Nietzsche a Virginia Woolf fino a Lord Byron.
Gli editori liguri presenti all’interno della “Casa degli Editori Liguri” sono 37 e sono coordinati dalla Fondazione De Ferrari.
"Tanta partecipazione già in questa prima giornata. Un risultato importante, a conferma del consolidamento di un percorso avviato negli ultimi anni per valorizzare il comparto editoriale ligure e offrire alle realtà del territorio una vetrina di livello internazionale”, conclude Ferro.
Nel corso della manifestazione sono previsti circa sessanta appuntamenti tra incontri, presentazioni e iniziative promozionali.
Non solo Sala Liguria: sabato 16 maggio, alle ore 16, l’assessore regionale Claudia Morich parteciperà in rappresentanza di Regione Liguria alla tavola rotonda “Le Regioni e il Giorno del Ricordo”, organizzata da FederEsuli (Padiglione Oval, Stand T106-U105).
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Tags:Torino regione stand
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