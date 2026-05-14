Genova, Ánemos Festival 2026: la città diventa una mappa diffusa del benessere tra cultura, movimento e consapevolezza

Genova si prepara ad accogliere la nuova edizione di Ánemos Festival, il festival diffuso dedicato alle arti del benessere e della cultura che, dal 15 al 24 maggio 2026, porterà in città oltre 100 appuntamenti tra pratiche corporee, incontri, workshop, performance e momenti di divulgazione.

Dopo il successo della prima edizione, il festival cresce ampliando la propria rete e coinvolgendo 23 Studi Partner insieme a decine di professionisti del benessere, della cultura, del movimento e della ricerca. Il risultato è una vera e propria mappa urbana di esperienze diffuse, pensata per invitare cittadini e visitatori a vivere Genova attraverso percorsi dedicati all’equilibrio psicofisico, alla consapevolezza e alla relazione tra corpo e cultura.

Il nome Ánemos, dal greco antico “soffio” e “respiro vitale”, sintetizza la filosofia del progetto: creare uno spazio aperto e accessibile in cui pratiche corporee, ascolto, arte e relazioni possano dialogare in modo naturale, offrendo al pubblico strumenti concreti per rallentare, ritrovare equilibrio e costruire nuovi modi di stare bene.

Il festival è promosso da Associazione Giardino Segreto APS, Wonderlast Experience Path ASD e Associazione Amici di Palazzo della Meridiana APS, realtà attive nella promozione del benessere, della cultura e della valorizzazione degli spazi storici cittadini.

«Oggi il benessere risponde a un’esigenza sempre più diffusa: ritrovare equilibrio in una quotidianità spesso segnata da ritmi veloci, stress e sovraccarico mentale. Ánemos nasce con l’idea di offrire uno spazio aperto in cui pratiche corporee, cultura e relazioni possano dialogare in modo naturale, aiutando le persone a rallentare, ascoltarsi e scoprire nuovi modi di stare bene», spiegano le organizzatrici Laura Malavolta e Carola Gatti.

Anche Caterina Viziano sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: «Siamo felici che Palazzo della Meridiana possa diventare il cuore pulsante di Ánemos Festival 2026, ospitando giornate dedicate al dialogo tra benessere, cultura e valorizzazione del patrimonio storico cittadino».

Due weekend tra esperienze diffuse e incontri culturali - L’edizione 2026 si svilupperà in due momenti complementari.

Dal 15 al 17 maggio tornerà la “Partner Experience”, il format diffuso che coinvolgerà studi professionali, centri e realtà partner in tutta la città. Per tre giorni il pubblico potrà partecipare a workshop, lezioni e attività dedicate al movimento, alla cura della persona e al benessere contemporaneo.

Yoga, Pilates, Shiatsu, mindfulness, medicina tradizionale cinese, musicoterapia, outdoor training, trattamenti olistici e incontri dedicati a nutrizione, psicologia e salute trasformeranno Genova in un percorso urbano da attraversare e vivere.

Tra le realtà coinvolte figurano sia piccoli studi indipendenti sia strutture consolidate del territorio. Tra queste il Centro di Formazione Artistica fondato da Luca Bizzarri, che proporrà lezioni gratuite di doppiaggio, recitazione cinematografica e musical, e ASYE, storica scuola di Shiatsu attiva da oltre trent’anni.

Il programma comprenderà anche esperienze outdoor tra trekking, yoga ed e-bike organizzate da Wonderlast Experience Path ASD, appuntamenti come “Yoga al Museo” presso Galata Museo del Mare e incontri dedicati al rapporto tra musica, emozioni e dolore cronico con Martina Cangelosi e La Stanza del Suono.

Palazzo della Meridiana cuore del festival - Il 23 e 24 maggio il festival si sposterà a Palazzo della Meridiana con “Ánemos | Benessere & Cultura”, nucleo centrale della manifestazione.

Per due giornate il palazzo storico ospiterà oltre 35 appuntamenti tra pratiche corporee, workshop, talk, laboratori esperienziali, performance artistiche, esperienze sonore e visite guidate alla mostra “Futurismo” e agli spazi monumentali del palazzo.

Il programma unirà discipline del movimento, divulgazione culturale e momenti performativi rivolti a pubblici differenti. Tra gli appuntamenti in calendario mindfulness e meditazione in giardino con Cinzia Aliotta, Yoga del Kashmir con Carola Zerbone, OsteoYoga con Irene Widiana e pratiche di Animal Flow guidate da Diego Rossi.

Ampio spazio sarà dedicato anche a workshop su Feng Shui, neuroauricoloterapia, Shiatsu, microbiota, nutrizione e benessere emozionale con professionisti come Rita Spiritelli, Alberto Roti, Luca Maria Lavezzi, Paolo Carta e Paolo Mainardi.

Cultura, divulgazione e spettacolo - Il programma culturale comprenderà inoltre presentazioni editoriali, talk interattivi e momenti performativi dal vivo. Tra questi la presentazione del graphic novel “L’Ankus del Re” con Maurizio Castellaro e Alessandro Zunino, incontri dedicati alla scrittura autobiografica con Donatella Moica e il talk “Corsa e scrittura, gemelle diverse” con Claudio Paglieri.

Non mancheranno momenti musicali e artistici aperti al pubblico, tra ecstatic dance, bagni di suono, performance immersive, il concerto gospel del Coro Popolare del Carmine diretto da Andrea Porta e uno spettacolo teatrale serale in fase di definizione.

Grande attenzione sarà infine dedicata al progetto “Contemporary Woman”, percorso speciale della nuova edizione che intreccerà parola, ascolto, scrittura, movimento e consapevolezza attraverso incontri e laboratori dedicati ai temi dell’identità, delle relazioni e della trasformazione personale.

Con il coinvolgimento di insegnanti, terapeuti, artisti, divulgatori, medici, nutrizionisti e professionisti provenienti anche dal mondo scientifico e della ricerca, Ánemos Festival 2026 punta così a creare un confronto aperto tra pratiche olistiche, cultura contemporanea e qualità della vita, trasformando Genova in un grande laboratorio urbano dedicato al benessere e alla partecipazione culturale.