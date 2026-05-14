Apparizione va a Genova 1926–2026: cento anni dall’annessione alla Grande Genova in un docufilm

Nel centenario dell’annessione alla Grande Genova, venerdì 15 maggio alle 21 e sabato 16 alle 15,30 al circolo Acli di Apparizione, si terrà una proiezione-conferenza dedicata alla storia dell’ex comune di Apparizione, territorio ricco di tradizioni, memoria e identità, entrato a far parte della città nel 1926 insieme agli altri comuni del comprensorio genovese.

Attraverso documenti inediti, fotografie d’epoca, mappe storiche, archivi e testimonianze del passato, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta delle trasformazioni che hanno segnato Apparizione nel corso del tempo: dalla vita delle antiche delegazioni alle attività del territorio, dai cambiamenti urbanistici alle vicende sociali e culturali che ne hanno caratterizzato la storia.

Undici argomenti approfonditi guideranno questo percorso tra passato e presente, offrendo uno sguardo ricco di curiosità, immagini e racconti spesso poco conosciuti.

La narrazione e il commento storico saranno a cura di Enrico Tiboni, che accompagnerà il pubblico attraverso materiali di grande valore documentario e culturale, per riscoprire la memoria e le radici di una comunità profondamente legata alla storia di Genova.

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