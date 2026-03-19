Salis, polemica sulla trasferta a Carrara per vedere la Sampdoria: l’opposizione chiede chiarimenti alla sindaca

Scoppia il caso politico attorno alla trasferta a Carrara della sindaca Silvia Salis. I capigruppo dell’opposizione in Consiglio comunale hanno diffuso una nota con cui chiedono spiegazioni ufficiali in merito alla presenza della prima cittadina, insieme al suo staff, alla partita della Sampdoria disputata in Toscana.

"Apprendiamo con un certo stupore dagli organi di informazione - recita una nota firmata dai capigruppo di opposizione Alessandra Bianchi, Paola Bordilli, Ilaria Cavo, Sergio Gambino, Mario Mascia e Pietro Piciocchi - che nel pomeriggio di ieri la Sindaco di Genova Silvia Salis, insieme al suo Capo di Gabinetto e al suo staff di comunicazione, si è recata a Carrara per assistere alla partita della Sampdoria.

Siccome non ci risulta, fino a prova contraria, che una partita di calcio in trasferta rientri tra gli impegni istituzionali, ci domandiamo cosa abbia spinto la prima cittadina, nel bel mezzo del pomeriggio di un giorno di lavoro, ad abbandonare i suoi gravosi uffici a Genova per spostarsi, insieme a tutto il suo staff, nella Città toscana.

Facciamo presente, peraltro, che, parallelamente a questi fatti, si svolgeva un'importante commissione consiliare sul delicato tema del progetto quattro assi alla quale la Sindaco avrebbe certamente potuto portare il suo contributo.

Nel nostro ruolo di Consiglieri comunali di opposizione, abbiamo il dovere di chiedere che si faccia chiarezza sulla vicenda.

Desideriamo anzitutto sapere se il Sindaco ha utilizzato l'auto di servizio per la trasferta e, in caso affermativo, quale fosse il motivo o l'impegno istituzionale che potesse giustificarlo.

Chiediamo una risposta semplice e chiara, non per noi ma per I cittadini.



Ci chiediamo anche quale fosse la necessità che i più stretti collaboratori della Sindaco, pagati con i soldi dei contribuenti, prendessero parte a questo evento in pieno orario lavorativo.

Confidiamo di potere chiarire tutti questi aspetti a garanzia della trasparenza dell'utilizzo del denaro pubblico.

Non si tratta di tifo ma di rispetto per l'istituzione e per i soldi dei cittadini".

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