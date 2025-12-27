Salis: "Buon 2026, faremo di tutto per dare ai genovesi servizi all'altezza delle attese"
di Redazione
"Buone Feste a tutti, il mio augurio ai genovesi è di trascorrerle con le persone più care vicino. Come amministrazione faremo di tutto nel 2026 per dare ai nostri concittadini servizi all'altezza delle loro aspettative".
Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova, negli studi di Telenord dove ha rivolto gli auguri a tutti i genovesi.
Ecco il video messaggio di Silvia Salis.
