Saldi invernali in Liguria, Recine (Fismo): "Consumatori avveduti, consapevoli del valore dei ribassi"

Francesca Recine, presidente Liguria e vicepresidente nazionale Fismo Confesercenti, commenta l’avvio dei saldi invernali spiegando che, sebbene sia appena iniziata la stagione e sia presto per fare bilanci, “il 92% degli italiani è interessato ai saldi”, considerati ancora l’evento commerciale dell’anno. I consumatori tendono a completare l’acquisto solo quando percepiscono un buon equilibrio tra qualità e sconto, rendendo gli acquisti “molto consapevoli” e incentrati sul rapporto qualità-prezzo.

Riguardo alle date, Recine sottolinea come i saldi inizino sempre più presto, spesso durante le festività, lontano dalla logica di fine stagione: “appena arrivato, siamo ancora dentro le festività natalizie… siamo in un momento in cui si parla di tutto tranne che di saldi”. Nonostante questo, la fissazione di una data unica per tutte le regioni italiane viene vista positivamente, perché permette “di fare massa” senza conflitti tra commercianti vicini.

La dirigente evidenzia come la grande distribuzione, gli outlet e le vendite online abbiano cambiato radicalmente il panorama commerciale: gli sconti sono ormai diffusi durante tutto l’anno, rischiando di “svuotare il valore” dei saldi tradizionali. Per i negozi tradizionali, ciò rappresenta una sfida per mantenere la propria identità e la continuità del servizio ai clienti.

Recine spiega anche la gestione dei prezzi nei saldi: nei negozi tradizionali si applicano sconti ragionevoli, come il 20-30%, che possono aumentare solo verso la fine della stagione. Sottolinea l’importanza della qualità: “un maglioncino a 15€ non presenta standard di qualità che impattano positivamente sull’ambiente… non sono prodotti sicuramente in un’industria sana, non fanno parte di un mercato sano e di un commercio sano”. La scelta dei consumatori, secondo Recine, deve quindi orientarsi verso prodotti sostenibili, che rispettino sia l’ambiente sia standard etici, senza rinunciare alla qualità.

