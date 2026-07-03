Saldi estivi al via, Piana: "Occasione per sostenere i negozi di vicinato"
di Redazione
GENOVA - Cominciano sabato 4 luglio i saldi estivi in Liguria e proseguiranno, per la durata di 45 giorni, fino a lunedì 17 agosto. "Un'occasione per sostenere imprenditori e lavoratori di settori strategici per il nostro territorio" dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.
"L’invito, che affermo con convinzione, è quello di comprare nei negozi sotto casa - aggiunge l'assessore - per sostenere quei negozi di vicinato che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città".
Il periodo dei saldi è stato reso omogeneo su tutto il territorio nazionale, come stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo e in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza.
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