Saldi al via in Liguria: previsti 200 euro di spesa pro capite

Saldi estivi al via da oggi, giovedì 6 luglio, anche in Liguria. Il termine ultimo per le vendite promozionali è fissato per sabato 19 agosto. E' prevista una nuova normativa sugli sconti: da quest'anno, infatti, i commercianti dovranno esporre il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti e non più il prezzo di listino.

E' stato calcolato che, in media, spesa pro capite si aggirerà intorno ai 200 euro.

In occasione del saldi a Genova parcheggi gratuiti per due fine settimana consecutivi. Per tutta la giornata di sabato 8 luglio e come sempre di domenica. Così pure per il successivo weekend, si potrà sostare gratis nelle Blu Area e nelle Isole Azzurre, relativamente ai posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi.

Dall’iniziativa, va sottolineato, sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).