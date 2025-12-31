Saipem rafforza il portafoglio offshore, nuovi incarichi tra Mar Nero e Arabia Saudita

Saipem si aggiudica nuovi contratti offshore in Turchia e in Arabia Saudita per un valore complessivo superiore a un miliardo di dollari, consolidando la propria presenza nei principali progetti energetici internazionali e rafforzando rapporti industriali di lungo periodo con operatori strategici.

Mar Nero - Nel settore turco del Mar Nero, Saipem ha ottenuto da Turkish Petroleum Otc un contratto da circa 425 milioni di dollari per ulteriori attività legate all’estensione della terza fase del progetto di sviluppo del giacimento di gas di Sakarya. L’accordo prevede servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di tre nuove condotte sottomarine, per una lunghezza complessiva di circa 153 chilometri, destinate a collegare la recente scoperta di gas naturale nel giacimento di Goktepe agli impianti esistenti della fase 3 di Sakarya. Il progetto avrà una durata stimata di due anni e mezzo e si inserisce in continuità con il contratto firmato a settembre 2025. La campagna offshore sarà realizzata nella seconda metà del 2027 con la nave posatubi Castorone.

Arabia Saudita - Parallelamente, Saipem si è aggiudicata due contratti offshore per circa 600 milioni di dollari nell’ambito del long-term agreement con Aramco. Il primo, della durata di 32 mesi, riguarda la realizzazione di circa 34 chilometri di condotte e lavori topside nei giacimenti di Berri e Abu Safah. Il secondo, di 12 mesi, comprende interventi sottomarini nel giacimento di Marjan e attività Epc per condotte onshore e relativi collegamenti.

Industria locale - Le operazioni offshore saranno condotte con mezzi navali già presenti nella regione, mentre le attività di fabbricazione si svolgeranno nel cantiere di Dammam di Saipem Taqa Al-Rushaid. L’aggiudicazione, sottolinea la società, rafforza la presenza nel Paese e consolida il rapporto di lunga data con Aramco.

