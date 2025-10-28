S&P conferma il rating BBB+ per la Liguria, Bucci: segnale di fiducia per l’amministrazione

L’agenzia internazionale di rating Standard & Poor’s ha confermato il giudizio BBB+ con prospettive stabili per la Regione Liguria, definendola “finanziariamente affidabile, con una gestione stabile e sotto controllo”. La notizia è stata diffusa oggi dalla Regione in una nota ufficiale.





Il rating assegnato alla Liguria è lo stesso dell’Italia, poiché secondo le regole di S&P le Regioni non possono ottenere un giudizio superiore a quello dello Stato di appartenenza. Tuttavia, l’agenzia ha evidenziato che, se la valutazione non fosse stata vincolata a quella nazionale, la Liguria avrebbe meritato un A+, grazie alla solidità del bilancio, alla gestione prudente del debito e alla buona disponibilità di liquidità.





Il presidente della Regione Marco Bucci ha commentato il riconoscimento definendolo “un risultato importante, che conferma la solidità della Regione Liguria e la serietà del lavoro portato avanti in questi anni. Gestire in modo prudente le risorse pubbliche, controllare la spesa e investire in modo efficace è il modo migliore per dare certezze ai cittadini e per creare le condizioni di sviluppo per tutto il territorio. Questo riconoscimento da parte di un’agenzia internazionale è un segnale di fiducia verso il nostro modello di amministrazione”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.