“Rotte in libertà”: l’arte di Ester Maria Negretti approda al Galata Museo del Mare

Dall’11 al 28 settembre 2025, in occasione del 65° Salone Nautico, il Galata Museo del Mare ospita la mostra personale di Ester Maria Negretti, a cura di Alessio Musella. L’esposizione, intitolata “Rotte in libertà”, propone un viaggio pittorico che intreccia arte, mare e libertà, all’interno dello spazio polivalente al primo piano del museo.

Inaugurazione l’11 settembre - La mostra sarà inaugurata giovedì 11 settembre alle ore 18.00. All’evento interverranno, oltre all’artista, Maurizio Daccà, presidente dell’associazione Promotori Musei del Mare. L’ingresso è libero. Durante tutto il periodo del Salone Nautico, i visitatori che presenteranno il biglietto del Salone avranno uno sconto di 5 euro sull’ingresso al museo.

Un viaggio tra vele, materiali e libertà - Negretti, artista comasca dal tratto inconfondibile, torna a dialogare con il tema del mare. Le sue opere, molte delle quali realizzate con materiali di recupero come manifesti strappati e oggetti raccolti sulla spiaggia, evocano il movimento delle onde, la salsedine, la leggerezza delle vele. Una grande tela di cinque metri guida i visitatori in una navigazione artistica e sensoriale.

Omaggio alla vela femminile e alla libertà - La mostra è anche un omaggio alle donne veliste e include una dedica personale alla figlia dell’artista, che ha ispirato le tonalità della collezione. “Rotte in libertà” è un invito a vivere con lo spirito del velista: pronti al cambiamento, sempre aperti al vento della scoperta.

