Moby Dick. Il mito della balena bianca a Palazzo Ducale

Palazzo Ducale apre le sue porte al mito senza tempo della balena bianca più famosa della letteratura: Moby Dick. La mostra, intitolata “Moby Dick.La balena". balena b, è un viaggio immersivo tra parole, immagini e simboli che hanno reso il capolavoro di Herman Melville un’icona culturale, riletta e reinterpretata per oltre un secolo.

L’esposizione guida il visitatore attraverso i grandi temi del romanzo – l’ossessione, la sfida alla natura, l’infinito, il mistero del mare – grazie a una selezione di opere d’arte, illustrazioni, documenti, edizioni rare e installazioni multimediali. Un racconto per immagini che dialoga con la potenza evocativa del testo e la sua eredità nella cultura visiva contemporanea.

Pensata per un pubblico trasversale, la mostra non è solo un omaggio letterario, ma anche una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, tra conoscenza e ignoto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.