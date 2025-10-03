Camogli approda a Trani con tre mostre fotografiche tra ambiente, fede e tradizione

Venerdì 10 ottobre Camogli sarà protagonista a Trani con una triplice mostra fotografica che celebra i valori dell’ambiente, della cultura, della fede e della tradizione.

La delegazione camogliese, guidata dal vicesindaco Lorenzo Ghisoli, dall’assessora all’Ambiente Cristina Gambazza (promotrice dell’iniziativa), dal consigliere delegato alla Cultura Paolo Terrile e dal responsabile dell’Ufficio tecnico Maurizio Canessa, parteciperà all’inaugurazione presso il suggestivo Monastero di Santa Maria di Colonna.

In esposizione - “Un mondo che scompare” di Marco Gaiotti, già successo a Camogli con oltre 12.000 visitatori;

“Camogli nascosta – Fede, Arte e Tradizione”, con immagini di Sabrina Losso che raccontano il patrimonio religioso camogliese;

Una mostra inedita che unisce, attraverso pannelli fotografici, le identità di Camogli e Trani, rafforzando il legame tra le due città.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’associazione culturale “Forme” di Trani, è curata dall’Ufficio Lavori Pubblici – Ambiente del Comune di Camogli e sostenuta da alcune imprese locali. Un’occasione importante per valorizzare e condividere i tesori di Camogli, rafforzando il dialogo tra territori nel segno della bellezza e della sostenibilità.

