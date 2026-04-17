Rotonda di Carignano, varianti confermate, si punta a terminare i lavori a fine estate

Il progetto di riqualificazione della Rotonda di Carignano compie un nuovo passo avanti con la presentazione, in commissione, delle ultime modifiche urbanistiche definite dopo il dialogo con la Soprintendenza. Si tratta di un aggiornamento che interessa l’area compresa tra corso Saffi e via Corsica, da tempo al centro di dibattiti e attenzione pubblica.

Negli ultimi mesi, il percorso progettuale è stato rivisto attraverso un confronto diretto tra tecnici comunali, progettisti e rappresentanti degli enti di tutela. Un sopralluogo congiunto ha permesso di individuare una serie di interventi correttivi su un’opera già avviata, con alcune parti in fase avanzata. Da quel lavoro condiviso è nata una nuova versione del progetto, formalizzata e approvata a inizio aprile.

Tra le modifiche più significative emerge la revisione delle coperture, inizialmente previste in materiali metallici e ora sostituite con finiture in intonaco, ritenute più compatibili con il contesto paesaggistico. Cambia anche l’idea della passerella: al posto della struttura più imponente prevista in origine, si punta su un collegamento pedonale più essenziale e leggero, pensato per favorire la continuità tra gli spazi urbani senza creare un impatto visivo eccessivo.

L’obiettivo dell’intervento resta quello di restituire alla città uno spazio oggi segnato da degrado e inutilizzo, trasformandolo in un’area accessibile e vivibile. Il progetto include zone verdi, aree di sosta e spazi dedicati alla socialità, con una particolare attenzione alla qualità dell’ambiente urbano.

Parallelamente, le varianti tengono conto della presenza di strutture storiche legate al passato militare della zona. Elementi come la polveriera, le batterie, il telemetro e il bunker saranno preservati e valorizzati, in linea con le indicazioni condivise con gli enti preposti alla tutela.

Le modifiche incidono anche sugli aspetti economici dell’operazione. La riduzione degli spazi destinati a funzioni commerciali comporta un alleggerimento di alcune voci di costo, contribuendo a un riequilibrio complessivo del quadro finanziario.

Nonostante gli avanzamenti, la Rotonda di Carignano continua a rappresentare un intervento complesso e sensibile, anche alla luce dei ricorsi e delle iniziative civiche che ne hanno accompagnato l’iter. Per questo motivo, l’amministrazione intende proseguire nel segno della trasparenza, mantenendo aperto il dialogo con cittadini e stakeholder durante le prossime fasi di sviluppo.

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