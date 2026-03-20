Ronco Scrivia, grave incidente: 53enne ferito da una motozappa, rischio amputazione

Questa mattina, a Ronco Scrivia, un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando il terreno con un mezzo agricolo, nello specifico una motozappa. L’incidente si è verificato intorno alle prime ore del mattino, mentre l’uomo era impegnato in operazioni agricole ordinarie.

Secondo le prime informazioni giunte, le frese della motozappa avrebbero causato gravi lesioni a una gamba dell’uomo, compromettendo seriamente l’integrità dell’arto. Nonostante la gravità della situazione, la vittima è rimasta cosciente e ha avuto la prontezza di chiamare immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente il personale medico del 118 e le ambulanze locali, che hanno prestato i primi soccorsi e valutato l’entità delle lesioni. Data la gravità della ferita e l’elevato rischio di amputazione, è stato allertato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco, per garantire un trasporto urgente e sicuro verso l’ospedale più vicino.

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