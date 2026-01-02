Romagna più sostenibile: crescono certificazioni, imprese green e produzione da rinnovabili

La sostenibilità delle imprese della Romagna è in costante crescita. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, dedicato alle province di Forlì-Cesena e Rimini. I dati evidenziano un aumento significativo delle certificazioni aziendali, cresciute del 13% in un anno, e delle imprese green, in salita del 7,3%.

Particolarmente rilevante il dato sulla produzione di energia rinnovabile: il 72,3% dell’energia elettrica prodotta nel territorio proviene da fonti rinnovabili, un valore nettamente superiore sia alla media regionale (31,5%) sia a quella nazionale (49,6%).

Al 30 settembre 2025 si contano 3.616 certificazioni di impresa nell’area romagnola. Circa la metà riguarda la qualità (Iso 9001), il 14% la salute e sicurezza sul lavoro e il 13,4% la parità di genere. Le imprese green sono 1.271 e operano soprattutto nel settore agroalimentare, seguite da ciclo dei rifiuti, mobilità ed energia rinnovabile.

Nel periodo 2019-2024 il 36,4% delle imprese ha realizzato eco-investimenti in prodotti e tecnologie sostenibili. I green jobs rappresentano il 27,7% delle assunzioni previste nel 2024, mentre i produttori agricoli biologici sono 1.180, pari al 15,2% del totale delle imprese agricole, un’incidenza superiore alla media regionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.