Roma: varato il nuovo ponte Ostiense-Garbatella, opera da 4,8 milioni

È stato varato ieri mattina il nuovo Ponte Giulio Rocco, che torna a unire Ostiense e Garbatella dopo nove anni di attesa. Terminata questa fase, le prossime attività riguarderanno il completamento delle finiture e il ponte sarà riaperto al traffico entro la fine del 2025.

L’opera, del valore di 4,8 milioni, è stata cofinanziata al 50% da Roma Capitale e dalla Regione Lazio; i lavori sono eseguiti da Astral Spa con il coordinamento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici di Roma Capitale che ha elaborato tutte le fasi di progettazione.

Al varo hanno partecipato l’Assessora alle Infrastrutture e Lavori pubblici Ornella Segnalini, l’Assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

Il ponte sostituisce la vecchia struttura del 1921, chiusa dal 2016 a causa del terremoto del Centro Italia, rendendo necessaria la demolizione e la successiva ricostruzione. Il nuovo ponte è più sicuro e funzionale con una maggiore larghezza – 13,40 metri contro gli 8,40 del vecchio – che consente una doppia corsia con un unico senso di marcia e raddoppio dei marciapiedi (2 metri). La nuova struttura ha un peso di 185 tonnellate (diventeranno 370 tonnellate con finiture e pacchetto stradale) ed è in acciaio con linee che riprendono la sagoma dei vecchi vagoni ferroviari, in continuità con il contesto urbano in cui si inserisce. Dopo il varo, seguiranno le necessarie opere di completamento: riposizionamento dei sottoservizi, compresa la linea aerea della metro, costruzione della strada e dei marciapiedi.

Inoltre, verrà riqualificata l’area parcheggio con attenzione alla cura del verde a migliorare il contesto urbano. Verranno piantati 20 alberi anche a compensare gli 8 tigli rimossi per permettere i lavori e la movimentazione della gru. È previsto un sistema di innaffiamento in profondità per tutti gli alberi, collegato a un nuovo “nasone” provvisto di serbatoio con pompa di rilancio per l’utilizzo dell’acqua di scarico e verrà depavimentata l’area sotto alle alberature. Il parcheggio rinnovato, infine, avrà una coloritura più chiara anche nelle zone carrabili, ispirandosi ai nuovi criteri contro l’isola di calore.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.