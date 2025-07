Roma, mostra “Stese al Sole”: quando il design respira, tra memoria e sostenibilità

Sarà inaugurata lunedì 7 luglio alle ore 19, nella sede del Quasar Institute for Advanced Design in via Crescenzio 17A (Roma), la mostra “Stese al Sole – Design che Respira”. Un titolo che evoca immagini semplici e autentiche, ma che racchiude un messaggio potente: il design può (e deve) dialogare con la sostenibilità, la memoria e la quotidianità.

In un tempo in cui l’urgenza ecologica impone nuove visioni e nuovi gesti, il Quasar Institute apre le porte a una mostra che nasce dal già vissuto. I materiali protagonisti – tessuti usati, scarti, oggetti dimenticati – si trasformano in opere grazie alla creatività degli studenti, che reinterpretano l’arte del riuso attraverso un linguaggio fresco e consapevole.

Un cortile simbolico, dentro l’aula - Le installazioni saranno “stese” su fili per la biancheria, proprio come accade nei cortili di paese: luoghi in cui la vita si espone, si mostra, respira. Ma in questa occasione, il cortile prende forma dentro le aule, che si trasformano in spazi espositivi vivi e familiari. Tavole stampate, abiti cuciti a mano, oggetti recuperati e reinventati: ogni elemento racconta una storia, ogni opera è un gesto di attenzione verso il presente e il futuro.

