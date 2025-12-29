Roma-Genoa 1-0 (live): Soulè porta avanti i giallorossi
di Luca Pandimiglio
Il ritorno di Daniele De Rossi allo stadio Olimpico, per la prima volta da avversario
Le formazioni ufficiali di Roma-Genoa:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
GENOA (3-5-2): Sommariva; Østigård, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All. De Rossi
14' - SOULÈ PORTA AVANTI I GIALLOROSSI! Rilancio lungo di Mancini, brutto errore di Vasquez che legge malissimo la traiettoria e prolunga di tes
12' - Fase di studio del match con Roma che fa la partita ma trova pochi spazi. Ottimo inizio di gara per Otoa, protagonista di alcune buone chiusure.
8' - Contropiede Genoa gestito da Ekuban che inbuca per Ellertsson, ma l'islandese non riesce a trovare l'attimo per tirare e sfuma così una buona opportunità per il grifone.
5' - Cross di Martin dalla sinistra, sul secondo palo arriva Norton-Cuffy che va a duello con Wesley: colpisce l'inglese ma il pallone arriva docile tra le braccia dell'estremo difensore serbo.
2' - Frendrup prova a sorprendere la difesa giallorossa con un lancio in profondità a cercare Ekuban, ma è bravo Svilar ad uscire.
FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone giocato dai giallorossi. Grifone in divisa bianca da trasferta, Roma con la tradizionale casalinga.
Tags:genoa
