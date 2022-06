Rixi: "Mascherina al seggio e voto in un solo giorno? Assurdità da repubblica delle banane"

di Marco Innocenti

Così il deputato della Lega: "Per qualche partito di pseudo-sinistra il concetto di democrazia evidentemente è sempre più sbiadito"

“Più che elezioni o referendum, stiamo affrontando una corsa a ostacoli!". Ad andare all'attacco è il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore del Carroccio in Liguria: "L’uso della mascherina chirurgica al seggio non ha alcun senso se non quello di fare irritare personale al seggio ed elettori. Un disagio creato consapevolmente che si somma al limite di un giorno solo per il voto e al grave silenzio intorno ai referendum sulla giustizia. La Lega non ci sta a questi giochetti da repubblica delle banane. Per qualche partito di pseudo-sinistra il concetto di democrazia evidentemente è sempre più sbiadito”.