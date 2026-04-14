Rivarolo, in corso i lavori per il nuovo ponte del Terzo Valico. I cittadini: "I disagi sono pesantissimi"

La viabilità in Val Polcevera continua a essere fortemente condizionata dai lavori legati al Nuovo Ponte per il Terzo Valico in via Rossini, con pesanti ripercussioni sul traffico quotidiano.

A denunciarlo è Enrico D’Agostino, presidente del Comitato Liberi Cittadini di Certosa, che segnala una situazione ancora critica nonostante alcuni interventi di regolazione della circolazione da parte della polizia locale.

«Le code sono costanti – spiega – soprattutto tra via Rossini, Teglia e Rivarolo, oltre alle strade secondarie già congestionate. I lavori sono necessari, ma i disagi sono enormi».

Preoccupano anche i prossimi interventi infrastrutturali, che potrebbero portare a ulteriori chiusure temporanee di alcune strade strategiche come via Perlasca.

Sul fronte dei lavori, si registra invece qualche segnale positivo con la ripresa degli interventi alla metropolitana di Brin e la possibile riapertura della passerella di via Brin, considerata fondamentale per la mobilità locale.

Il comitato chiede infine misure per alleggerire il traffico e maggiori controlli ambientali, in particolare l’installazione di centraline per il monitoraggio dell’aria, vista la forte preoccupazione per l’inquinamento nella zona.

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