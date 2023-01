Riva Trigoso, importanti danni dovuti alla mareggiata. I Vigili del Fuoco: "Abitazioni con problema di acqua nelle cantine"

Anche Riva trigoso è stata colpita dalla mareggiata di questa notte: il fiume Petronio non riesce a scaricare dopo 3 giorni di mare grosso. La conseguenza è stata la chiusura di un quartiere che si è svegliato allagato. Tante cantine, tanti box pieni di acqua ed è stato necessario l'intervento della Guardia Forestale e dei Vigili del Fuoco per drenare i locali.

"Il problema persiste da diversi anni, io ormai sono 20 anni che lavoro a Riva Trogoso e la combinazione mareggiate, fiume in piena e tombini non puliti per noi è micidiale. Sta mattina io avevo 30 cm di acqua e, per fortuna, mi son salvato perchè avevo messo le sponde all'altezza delle vetrine e degli ingressi del mio locale. Ogni anno ci succede almeno tre volte", afferma Giorgio Sironi titolare del "Ponente Cafè"

"Ho interpellato l'amministrazione, più di una volta, per fare pulire i tombini in qianto non vedevo mai una manutenzione ordinaria ma non è mai stato fatto granchè. Da parte dell'amministrazione non ho mai avuto risultati, a me si è allagato già tre volte il bar".