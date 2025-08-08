Riva Trigoso: cade dalla scogliera dopo un volo di dieci metri, grave turista di 46 anni portato al San Martino in elicottero

Un turista di 46 anni, originario di Roma, è precipitato nel pomeriggio di oggi dalla scogliera sottostante la croce dello scoglio Asseu, in località borgo Rena, a Riva Trigoso. L’uomo è caduto da un’altezza di oltre dieci metri, riportando gravi traumi agli arti e una ferita alla testa. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Le operazioni di soccorso, durate oltre due ore e mezza, hanno visto il coinvolgimento di numerosi mezzi e operatori: due motovedette, la capitaneria di porto, il personale del 118 e un elicottero dei vigili del fuoco (foto gentilmente concesse da Giancarlo Stagnaro). Fondamentale anche l’intervento immediato di un vigile del fuoco fuori servizio che, trovandosi in zona, si è tuffato in mare per raggiungere lo scoglio e prestare i primi soccorsi al ferito.

Il turista, rimasto cosciente durante le operazioni, è stato stabilizzato sul posto e poi issato a bordo dell’elicottero per il trasferimento d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta comunque riservata in attesa di ulteriori accertamenti clinici.

