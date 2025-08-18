Rissa con cocci di bottiglia a Genova, carabinieri in cerca di due giovani
di Filippo Serio
I due ragazzi si sarebbero colpiti reciprocamente con bottiglie di vetro, per poi fuggire
Rissa a colpi di bottiglie nella serata di oggi a Genova, nei pressi del depuratore di Punta Vagno.
Stando a quanto ricostruito da alcuni testimoni, due giovani si sarebbero colpiti reciprocamente con dei cocci di bottiglia, ferendosi, per poi darsi alla fuga.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con tre pattuglie, alla ricerca dei due soggetti, allontanatisi prima dell'arrivo dei sanitari e delle Forze dell'ordine.
Dopo la segnalazione sul posto anche l'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese, inviata in codice rosso, congiuntamente all'automedica Golf 1 e ad altra P.A.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Incendio tra Liguria e Piemonte: tre intossicati portati in ospedale a Genova, uno è grave
18/08/2025
di Carlotta Nicoletti