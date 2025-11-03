Rischio alcol tra i giovani, Testino a Telenord: "Prima si inizia a bere, maggiore è il rischio di ammalarsi da adulti e di sviluppare dipendenza"

Nel corso di Liguria Live si è discusso del consumo di alcol tra i giovani, con particolare attenzione agli effetti del binge drinking e alle conseguenze sulla salute fisica e mentale. In collegamento con Luca Pandimiglio il direttore del Dipartimento “Corretti stili di vita” dell’Asl 3, Gianni Testino, ha spiegato che il consumo di alcol tra gli under 18 è molto diffuso: «Nella fascia di età 14-15 anni, il 20% consuma alcol in modalità binge drinking nel fine settimana, e circa il 5% è già in una fase di pre-alcolismo».





Testino ha sottolineato l’impatto negativo sul corpo dei giovani: «L’alcol è un tossico e un cancerogeno e i ragazzi non sono ancora pronti a metabolizzarlo in modo adeguato — qualsiasi dosaggio è dannoso». Ha spiegato come bere molto in poco tempo influisca sul cervello, sul fegato e sullo sviluppo sessuale, soprattutto nelle ragazze.





Secondo Testino, il consumo di alcol tra i giovani è alimentato sia dalla pressione dei pari sia da una società che normalizza il bere in ogni occasione: «I nostri ragazzi consumano alcol perché sono pressati dai pari: bisogna socializzare, divertirsi attraverso le bevande alcoliche e chi non lo fa rischia di essere stigmatizzato».





Il medico ha anche chiarito che la differenza tra maschi e femmine nel consumo di alcol si è ridotta: oggi adolescenti di entrambi i sessi bevono in modo simile, e il sesso femminile sta addirittura raggiungendo livelli di consumo più alti nella fascia più a rischio.





Infine, Testino ha insistito sull’importanza dell’educazione e della prevenzione: «Prima si inizia a bere, maggiore è il rischio di ammalarsi da adulti e di sviluppare dipendenza. Tutte le istituzioni devono scendere in campo unite per far comprendere che l’alcol fa male».

