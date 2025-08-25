Ripartita la nave Msc in avaria, procede verso Napoli

È ripartita la Msc World Europa, la nave da crociera ferma da stamattina al largo di Ponza per un'avaria ai motori. I tecnici intervenuti a bordo, secondo quanto si apprende, sono riusciti a far ripartire la propulsione e la nave sta ora procedendo lentamente ma in maniera autonoma verso il porto di Napoli. La Msc è scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, che è in costante contatto con il comandante della nave, e in zona stanno arrivando anche i due rimorchiatori partiti da Napoli e Gioia Tauro.

La posizione - La nave è ora in navigazione autonomamente (con una velocità di circa 14 nodi) ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21:00 di questa sera. Questa sera si procederà con lo sbarco e l'imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, la Compagnia confermerà questa partenza solo dopo un'ulteriore ispezione a Napoli al momento dell'arrivo.

La nota della compagnia - Msc World Europa "è attualmente in navigazione verso il porto di Napoli, con il sistema di propulsione parzialmente ripristinato, a seguito dell'inconveniente tecnico riscontrato in precedenza. Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto". é quanto afferma Msc in una nota dopo il problema ai motori sottolineando che "tutti i servizi a bordo continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell'equipaggio. I passeggeri - prosegue la nota -, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull'evolversi della situazione".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.