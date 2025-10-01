Riparte Frecciarosa: consulenze mediche gratuite sui treni per promuovere la prevenzione oncologica

Ottobre è il mese della prevenzione e, come ogni anno, torna Frecciarosa, l’iniziativa che porta la cultura della salute e della diagnosi precoce direttamente sui binari. Per il quindicesimo anno consecutivo, il progetto promosso da Gruppo FS Italiane e Fondazione IncontraDonna offre consulenze mediche gratuite a bordo di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

Con oltre 42 milioni di passeggeri raggiunti nel 2024, Frecciarosa conferma la sua forza come campagna nazionale di sensibilizzazione, offrendo un contatto diretto con medici specialisti e materiali informativi a chi viaggia, trasformando ogni tratta in un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute.

Anche per questa edizione è prevista una tappa speciale a Scalo San Lorenzo, a Roma, dove il "truck della prevenzione" sarà attivo negli spazi di FS Logistix, per offrire ulteriori servizi alla cittadinanza.

Il lancio ufficiale della campagna si è tenuto oggi a Roma con la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme a rappresentanti del mondo delle istituzioni e dello sport, tra cui Tommaso Tanzilli (Presidente Gruppo FS), Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Adriana Bonifacino (Fondatrice di IncontraDonna), Silvia Pizzati (Consigliera FIR), Marco Brunelli (Segretario Generale FIGC) e Massimo Di Maio, Presidente eletto AIOM.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.