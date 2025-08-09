Riparazioni navali, riapre il Punto di primo soccorso: gestione affidata alla Croce Bianca Genovese

Il Punto di primo soccorso dell’area riparazioni navali di Genova è di nuovo operativo. A gestirlo, su incarico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sarà la Croce Bianca Genovese, che garantirà interventi sanitari rapidi per i lavoratori del comparto.

Servizio – Il presidio fornisce assistenza immediata in caso di infortuni o malori nell’area levante del porto, una zona ad alta concentrazione di attività cantieristiche e manutentive. La copertura oraria va dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 13.

Mezzi e personale – Il servizio dispone di un’ambulanza attrezzata come centro mobile di rianimazione, con a bordo un autista-soccorritore e un soccorritore. In caso di necessità, il team potrà raggiungere le navi sottobordo grazie a un ambulatorio mobile, utile anche per screening sanitari a bordo.

Posizione – Il Punto di primo soccorso è collocato nell’area esterna davanti alla palazzina servizi di via Molo Cagni, una posizione strategica per raggiungere rapidamente i diversi punti del comparto.

Esperienza – La Croce Bianca Genovese conosce già bene questa realtà: aveva operato in un distaccamento provvisorio all’interno della palazzina servizi e, nel 2022, aveva inaugurato la prima sede del presidio oggi riattivato.

Prospettive – Il ritorno del servizio è considerato un passo importante per la sicurezza dei lavoratori. “Garantire la presenza di un punto di primo intervento in un’area come questa significa ridurre i tempi di risposta e migliorare la tutela della salute”, sottolineano dalla Croce Bianca.









