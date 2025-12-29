Rinnovabili: via libera a procedure più rapide e digitali

Il d.lgs. n. 178/2025 aggiorna la disciplina sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, correggendo il d.lgs. 190/2024. L’obiettivo è semplificare e accelerare le autorizzazioni, in linea con la direttiva UE 2023/2413 e il Piano Transizione 5.0.

Le principali novità riguardano l’introduzione di nuove definizioni (come gli impianti ibridi), la digitalizzazione delle procedure tramite la piattaforma unica SUER, la riduzione dei tempi autorizzativi e il rafforzamento dei criteri di compatibilità ambientale e urbanistica. Viene inoltre affidata ad ARERA la gestione di strumenti extragiudiziali gratuiti e digitali per la risoluzione delle controversie.

Il decreto punta a garantire maggiore certezza dei tempi, ridurre il contenzioso e favorire gli investimenti, rappresentando un passo decisivo per accelerare la transizione energetica in Italia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.