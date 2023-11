Rigassificatore Vado, Pd: "Negativi tutti i pareri tecnici, Toti fermi il progetto o si dimetta"

"Tutti i pareri tecnici sul rigassificatore a Vado Ligure sono negativi, Toti non ha più scuse, blocchi un progetto scellerato o si dimetta, alla Regione Liguria non serve un commissario ma un presidente". Lo dichiara il vicecapogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Roberto Arboscello, che ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di Governo per la realizzazione dell'opera Giovanni Toti chiedendogli di "tornare indietro" sul piano di trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino a Vado Ligure entro la seconda metà del 2026.

"Dopo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che ne ha parlato come di 'un'opera che si inserisce su un territorio già fortemente antropizzato e industrializzato con criticità che riguardano l'ambiente' e dopo quello di Ispra, che ha sottolineato che nella Valutazione di impatto ambientale non è stata considerata la presenza dell'Area marina protetta di Bergeggi e non si è tenuto conto della riperimetrazione delle zone di conservazione speciale che proprio Regione Liguria aveva proposto un anno fa - rimarca Arboscello -; sono arrivati anche i pareri di Vigili del fuoco, Arpal e della Capitaneria di Porto. Tutti critici".

In particolare il Pd evidenzia che "i Vigili del fuoco segnalano una carenza di valutazione rispetto ai rischi di collisione con le imbarcazioni e denunciano la mancanza di certificazioni di sicurezza sulla Golar Tundra. La Capitaneria di Porto di Savona rimarca l'assenza di gestione delle interferenze con le attività portuali esistenti e Arpal rileva che non sono state valutate le attività in essere, come la diga di Vado Ligure e la costruzione dei cassoni per la diga di Genova".

"I serbatoi di gas italiani sono pieni, è un progetto che non serve a nessuno se non a Snam e va contro gli interessi della Liguria", attacca il segretario ligure del Pd Davide Natale paragonando il presidente Toti ai "pochi soldati fantasma giapponesi rimasti a combattere dopo la Seconda Guerra Mondiale". La vicecapogruppo dem alla Camera Valentina Ghio ha presentato un'interrogazione al ministro Pichetto Fratin.