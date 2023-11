Rigassificatore, Toti: "Sul progetto lasciamo decidere la Commissione nazionale di Valutazione Impatto Ambientale"

"Una proposta per tutti coloro che oggi ancora manifestavano contro il rigassificatore in Liguria: voi dite che non può decidere Toti, io dico che il pregiudizio e la paura alimentati dalla peggiore politica che era lì nella piazza non possono pregiudicare la vita e il lavoro di milioni di Italiani. Per questo lasciamo che a decidere, come ho dichiarato e fatto prorogando l'iter amministrativo della conferenza di servizi, sia la Commissione nazionale di Valutazione di impatto ambientale". Così il presidente della Regione Liguria e commissario di governo per il rigassificatore Giovanni Toti, a seguito della manifestazione a Savona per contrastare il progetto.

"Di quella Commissione - ricorda Toti - fanno parte Ispra, l'Agenzia nazionale che tutela l'ambiente e i parchi, l'Iss-Istituto superiore di sanità che tutela la salute dei cittadini, i Vigili del Fuoco, che tutelano la sicurezza delle persone, e poi ancora molti e molti enti tecnici e non politici. Bene, aspettiamo il loro responso - sottolinea Toti -: se diranno che il rigassificatore non è compatibile con quel territorio, mette a rischio persone o ambiente, io, come Commissario di governo, mai firmerò l'autorizzazione all'impianto. Ma se le stessa Commissione dirà invece che quell'impianto è sicuro e compatibile con quel luogo, mi aspetto che tutti accettino la decisione di un organismo terzo. E che qualche politico si scusi per aver strumentalizzato la vostra paura per una manciata di voti e un ricco stipendio da confermare".